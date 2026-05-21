La Provincia de Buenos Aires volvió a salir al mercado financiero y emitió este jueves más de $543 mil millones en Letras del Tesoro de corto plazo, en una nueva señal de la dependencia del financiamiento para sostener la caja provincial.

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La operación corresponde al quinto tramo del Programa de Letras 2026 y se realizó mediante licitación pública. El dato no pasa desapercibido: pese al discurso de orden fiscal que atraviesa a gran parte de la política económica nacional, la Provincia sigue recurriendo fuerte al endeudamiento de corto plazo para cubrir baches financieros estacionales.

La mayor colocación fue una reapertura de Letras a descuento con vencimiento el 25 de junio por $338.448 millones. A eso se sumaron otros $81.783 millones con vencimiento en julio, $5.501 millones en instrumentos capitalizables a agosto y una emisión ajustada por CER por otros $117.853 millones con vencimiento en noviembre.

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En total, la Provincia colocó exactamente $543.587.590.461 en esta nueva ronda de financiamiento.

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La ironía financiera aparece sola: oficialmente las Letras se emiten para atender “deficiencias estacionales de caja”, aunque el programa ya acumula emisiones por más de $1,5 billones en apenas cinco meses del año.

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De acuerdo con la resolución oficial, parte de las emisiones cuentan además con ajuste por CER, mecanismo que protege a los inversores frente a la inflación y que confirma que, incluso con desaceleración inflacionaria, el mercado sigue exigiendo cobertura.

“La garantía” tampoco es un detalle menor. Todas las Letras emitidas están respaldadas por fondos de coparticipación federal, es decir, recursos que la Provincia recibe automáticamente de Nación.

Hasta ahora, el Gobierno bonaerense ya emitió Letras por más de $1,52 billones durante 2026 y rescató cerca de $880 mil millones. El stock vigente asciende actualmente a unos $645.806 millones, equivalentes a aproximadamente USD 467 millones al tipo de cambio de referencia utilizado por Economía provincial.

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El programa autorizado para este año permite emisiones por hasta USD 550 millones y $89.500 millones adicionales, con aval de la Secretaría de Hacienda de Nación.

En términos financieros, la Provincia mantiene así una estrategia clásica: refinanciar vencimientos, tomar deuda corta y apoyarse en la coparticipación para garantizarle al mercado que cobrará primero.