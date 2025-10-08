Axel Kicillof estuvo presente en la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, donde reveló que el sector textil sufrió este año una contracción del 18%, con “seis de cada diez máquinas paradas”.

“El plan económico actual representa un ataque deliberado a la industria nacional. Nunca habíamos estado frente a una política tan cruel y consciente de destrucción del trabajo argentino”, señaló el mandatario, al asegurar que las decisiones del Gobierno nacional “pone en crisis el aparato productivo” de la provincia de Buenos Aires.

El acto se desarrolló en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, y contó con la presencia de los ministros Augusto Costa (Producción) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), el intendente Jorge Ferraresi, y dirigentes gremiales como Héctor Daer, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h) y José Ignacio De Mendiguren.

Durante su discurso, Kicillof vinculó la situación económica con el escenario electoral: “El 26 de octubre se discuten dos modelos de país. Desde Fuerza Patria proponemos seguir trabajando por la industria y la soberanía nacional, frente a un proyecto que promueve la especulación financiera y la exclusión social”.

Horas antes, el gobernador visitó la Cooperativa Cristal Avellaneda junto a Juan Grabois, Ferraresi y el presidente del IPAC, Gildo Onorato, donde destacó el rol de las empresas recuperadas: “Mientras el mundo protege el empleo y la producción, Javier Milei se propuso rifar el trabajo argentino. Los bonaerenses no queremos un país de rentistas, sino uno que agregue valor y genere oportunidades”.

Finalmente, Kicillof cerró con un mensaje directo al Gobierno nacional: “Intentaron convencer a la sociedad de que podían aplicar un ajuste salvaje y mantener el apoyo popular. Las urnas ya demostraron que eso no es cierto. El pueblo bonaerense no quiere ajustes ni narcocandidatos: quiere salud, educación y trabajo”.

