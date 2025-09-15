En una entrevista con un medio nacional, aseguró que la expresidenta está “presa por causas absolutamente armadas” y confirmó que, tras el triunfo electoral, aún no se comunicó con ella: “No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar”.

Kicillof recordó que Cristina envió un audio para ser transmitido en el acto de celebración, lo que, según destacó, muestra que “sigue teniendo un papel decisivo incluso a la distancia”.

Consultado sobre si su triunfo lo posiciona como el nuevo conductor del peronismo, el gobernador buscó bajarle el tono: “Yo no estoy en una disputa ni en una guerra. Hay un sector que me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), pero lo inmediato ahora es octubre”.

En paralelo, Kicillof apuntó contra el presidente Javier Milei y su plan económico: “Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo”.

“Vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada” sentenció el gobernador.

El mandatario bonaerense advirtió que la crisis ya impacta de lleno en la provincia: “La demanda en los hospitales públicos creció un 30% desde la llegada de Milei, empujada por la caída de la medicina privada”.

Finalmente, calificó como una “tragedia” el préstamo tomado durante el gobierno de Mauricio Macri y reclamó que el Fondo Monetario Internacional renegocie en otros términos: “Debería sentarse a hablar sobre una deuda que a todas luces es impagable”.

Fuente: Dib