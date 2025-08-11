El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, firmaron un acta complementaria para terminar la obra de la Escuela Secundaria Técnica N° 2 en Camet Norte, paralizada por el Gobierno nacional.

De esta manera, con recursos provinciales y municipales se terminarán los trabajos de la primera etapa del edificio propio para el establecimiento educativo de la costa del partido.

El anuncio se realizó en el marco de la visita del jefe bonaerense a Mar Chiquita, de la que participó también el funcionario provincial, Jorge Paredi, y ministros bonaerenses. En Santa Clara del Mar, Kicillof inauguró la Casa de la Provincia, además de entregar maquinaria, una ambulancia y un camión para la separación de residuos.

Al respecto, el jefe comunal destacó al gobierno provincial: “Hay un Estado provincial que responde ante una situación muy compleja a nivel nacional, con un gobierno que se corre de sus obligaciones y que tiene una crueldad nunca vista”.

Frente a este escenario, la Provincia y el municipio acordaron finalizar la obra para que la Escuela Técnica N° 2 de Camet Norte tenga su edificio propio. “Estamos haciendo lo que nos corresponde, aún en momentos tan complicados y tristes”, resaltó el mandatario provincial al confirmar que se reanudarán los trabajos. "En Mar Chiquita tenemos mucho que defender”, concluyó Kicillof.



