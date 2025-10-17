El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se incorporó esta tarde a la caravana organizada por el Día de la Lealtad hacia el departamento de la ex presidente Cristina Fernández, ubicado en San José 1111 de la Capital Federal, donde ella cumple prisión domiciliaria.

Esta participación, inicialmente no prevista, se concretó mediante el acompañamiento de una columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su sector dentro del peronismo, en un gesto que busca fortalecer la unidad interna de cara a las elecciones del próximo domingo 26.

Más temprano, Kicillof había encabezado un acto por el Día de la Lealtad en la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, donde calificó el encarcelamiento de la ex presidente como un acto de persecución política. Esta denuncia ya había sido expresada la noche anterior, durante la presentación de un libro en La Plata.

Aunque Kicillof no ingresó al departamento de San José 1111, como sí lo hicieron otros dirigentes, su presencia generó atención en medio de la tregua electoral en el peronismo. Estuvo acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, dos de los principales referentes del MDF, un espacio cuestionado por el cristinismo.

En su entorno explicaron las razones de esta adhesión: “Siempre quiso ir”, indicaron fuentes cercanas al gobernador. Se recuerda que Kicillof visitó el departamento de la ex presidente tras las elecciones del 7 de septiembre, en un encuentro discreto sin fotos ni declaraciones, lo que evidencia la tensión persistente en la relación, pese a la actual pausa electoral.

La movilización de los seguidores de Fernández de Kirchner, denominada Leales de corazón, se desarrolla desde las 17:00.

