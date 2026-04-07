La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Gobernación y contó con la participación de autoridades de distintas organizaciones religiosas, entre ellas la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).

Ads

Durante el encuentro, Kicillof señaló la necesidad de analizar la situación social actual y destacó el rol que cumplen las iglesias en los barrios, no solo desde lo espiritual sino también en tareas de contención y asistencia comunitaria.

Axel Kicillof reunido con representantes de organizaciones religiosas

“El diálogo estuvo centrado en la situación social de nuestro país ante el crecimiento de la pobreza”, indicaron fuentes oficiales, en línea con la preocupación compartida entre el gobierno provincial y los representantes religiosos.

Ads

En ese marco, tanto funcionarios como pastores coincidieron en remarcar la importancia del trabajo territorial que llevan adelante las comunidades evangélicas, a las que definieron como espacios de acompañamiento, promoción de valores y fortalecimiento del tejido social.

Ads