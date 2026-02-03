El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este lunes una reunión con intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para analizar la situación interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en la antesala del cierre de listas partidarias.

Ads

El encuentro tuvo lugar en la residencia oficial y se desarrolló en un contexto marcado por la proximidad del plazo para la presentación de candidaturas, previsto para el domingo 8 de febrero. Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas a la conducción del Partido Justicialista bonaerense y al proceso de definición de autoridades partidarias.

Según trascendió, se evaluaron distintas alternativas para la conducción del PJ provincial, sin que hasta el momento se haya adoptado una definición formal. Desde el entorno del gobernador indicaron que la discusión continúa abierta y que no se comunicaron resoluciones oficiales tras el encuentro.

Ads

Puede interesarte

Participaron de la reunión los intendentes Jorge Ferraresi, Julio Alak, Mario Secco, Lucas Ghi y Pablo Descalzo, además de la vicegobernadora Verónica Magario y otros dirigentes del oficialismo provincial.

También estuvo presente el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien se sumó al encuentro junto a los jefes comunales convocados. La reunión formó parte de una serie de contactos que el gobernador mantiene con distintos sectores del peronismo bonaerense.

Ads

Con el calendario electoral en marcha y el cierre de listas cada vez más próximo, el peronismo provincial continúa con reuniones y consultas internas para definir su esquema de conducción y organización partidaria.

Fuente: Dib