La reunión, que reunió a jefes comunales de distintos espacios políticos, tuvo como eje central el análisis del impacto de las políticas económicas nacionales en las cuentas provinciales y municipales.

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Durante el encuentro, Kicillof responsabilizó a la administración nacional por la crisis que atraviesan las finanzas locales. Según expresó, la situación responde a tres factores: la reducción de transferencias, el retiro del Estado nacional de ciertas funciones y la caída de la recaudación.

En esa línea, remarcó que los gobiernos locales deben afrontar una mayor demanda social con menos recursos disponibles, en un contexto de deterioro económico.

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Frente a este escenario, el gobernador se comprometió a mejorar los mecanismos de asistencia financiera a los municipios bonaerenses, con el objetivo de sostener servicios esenciales y atender las necesidades crecientes de la población.

El encuentro también sirvió para fortalecer el vínculo político con los intendentes, en medio de las dificultades presupuestarias que enfrentan las administraciones locales.

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Si bien el tono general de la reunión fue crítico hacia la Casa Rosada, algunos intendentes de opositores presentaron un documento con una serie de demandas. Entre ellas, plantearon la necesidad de abrir canales de diálogo con el Gobierno nacional. Este gesto evidenció matices dentro del espacio opositor y la intención de algunos sectores de buscar consensos en un escenario económico complejo.

El encuentro se da en un contexto de fuerte disputa por los recursos entre Nación y provincias. Las decisiones del Ejecutivo nacional en materia de ajuste y reducción del gasto público generaron reclamos de distintos gobernadores, que advierten sobre el impacto en sus distritos.

En ese marco, la cumbre encabezada por Kicillof reflejó la preocupación de los intendentes bonaerenses por la sostenibilidad de sus cuentas y dejó en evidencia la creciente tensión política y económica entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional.