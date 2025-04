Hay un margen de negociación. Pequeño y tumultoso. Hay demasiado ruido y las horas pasan. El contexto está lejos de ser el indicado. Es una batalla de límites. Hasta dónde llega cada uno. Sobre la fragmentación de las necesidades y visiones de cada uno, quedó abierta una puerta para forzar un acuerdo antes del pitazo final. Hay un problema. Ninguna de las dos partes de la historia parece estar dispuesta a ceder frente a las exigencias del otro.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner llevan mucho tiempo sin hablarse. Demasiado como para que intenten ponerse de acuerdo en un abrir y cerrar de ojos. No hay tantas horas por delante. El escueto margen de negociación que queda lo autodelimitó el cristinismo. El martes próximo tratarán de darle media sanción en la Legislatura bonaerense a un proyecto de ley que suspende las PASO y aboga por las elecciones concurrentes. Ese día es clave en el calendario que viene.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) en la Legislatura, Facundo Tignanelli, hizo pública la postura del cristinismo en esta etapa de definiciones y planteó ayer que “de acá al martes estamos abiertos a seguir discutiendo políticamente cuál es la situación”. El 8 de abril es la fecha límite porque el kirchnerismo y el massismo intentarán avanzar con el proyecto que impulsa la elección concurrente. Es decir, la postura contraria al Gobernador.

“No puede ser que por cuestiones operativas se pongan en riesgo los diputados que necesita el proyecto nacional. Somos una fuerza política, el peronismo, que ha gobernado con éxito municipios, provincias y nuestro país. No puede ser una excusa para el peronismo una cuestión operativa de una elección, como es el desdoblamiento”, planteó el dirigente de La Cámpora.

Los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) esperan que Kicillof publique un decreto simple antes del martes y determine la fecha de la elección. Quieren que concrete el desdoblamiento y le ponga un punto final a la confrontación de los últimos meses. Existe en el pensamiento colectivo de ese espacio la idea de que adelantar las elecciones terminará por darle al Gobernador su lugar de líder dentro de los límites de la provincia y que le pondrá un frente al sistema de toma de decisiones implementado por los Kirchner en los últimos años.

“Cristina es nuestra conductora, pero en este caso no coincidimos. No hay que enojarse. El conductor y el referente de la provincia es Axel. Y Axel sostiene que la mejor opción, en esta oportunidad, es enfrentar las elecciones de esta manera. Los que son legisladores de nuestro espacio tienen que respetar a quién conduce la provincia”. El mensaje público corresponde a Gustavo Barrera, el intendente de Villa Gesell, uno de los dirigentes del interior más cercanos al Gobernador.

Las versiones contrapuestas dejan a la luz las diferencias y son el caldo de cultivo para una ruptura que aparece en el horizonte. La defensa cerrada que Kicillof hizo sobre el desdoblamiento el último jueves, tuvo como respuesta las palabras de Tignanelli y un mensaje de Teresa García que cayó muy mal en el kicillofismo.

“Está advertido que si hay desdoblamiento, Cristina será candidata. Entonces, hay que reiniciar con sensatez las conversaciones para que (desdoblar) no sea un capricho“, sostuvo la senadora provincial. La advertencia es una amenaza. Si Kicillof hace lo que considera que tiene que hacer, la ex presidenta será candidata en la tercera sección electoral y el peronismo bonaerense afrontará una debacle.

”Es una muestra de debilidad, no de poder", sentenciaron en el kicillofismo sobre la posibilidad de que CFK sea candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, tal como les anunció a un grupo de intendentes afines la semana que pasó.

Hay una discusión de poder que nadie puede blanquear, pero que se trasluce con facilidad. Mantenerla en el anonimato no hace más que hacerla brillar. Nadie puede explicar en el kirchnerismo por qué CFK está dispuesta a competir en una elección seccional por el solo hecho de castigar la decisión de su hijo político.

“Es sumisión o traición. Para ellos no hay otra opción”, describió un funcionario provincial con oficina en La Plata. Ellos son los Kirchner. Las expresiones de ambos lados dibujan los límites que hay para los intercambios en búsqueda de un acuerdo. La negociación del fin de semana - la que se pueda llevar a cabo - será en un contexto hostil, de hartazgo y de desencanto.

En La Cámpora aseguran que están abiertos a sentarse a negociar. En la gobernación sostienen exactamente lo mismo, aunque en sus dirigentes está enquistado un fuerte malestar por los intentos de condicionamiento que han sufrido en la Legislatura durante las últimas dos semanas, donde no pudieron suspender las PASO y en la que se encontraron con dos proyectos del peronismo impulsando el camino contrario al pedido por Kicillof.

“Quisieron hacer un golpe de Estado aliándose con el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en Diputados. Pero ni siquiera consiguieron los votos para la traición”, fue la sentencia de uno dirigente de estrecha relación con el mandatario bonaerense. Un retrato de las sensaciones y los sentimientos. Un anticipo de que, incluso con un acuerdo de último momento, las relaciones carnales serán difíciles de reconstituir.

“Se quieren cargar a Axel. Es un capricho de Máximo, que no quiere que Axel se foretalezca y se erija como una opción de futuro. No es un tema político, es un tema psicológico. Por eso la empuja a CFK a competir”, afirmó uno de los dirigentes más importantes del esquema político de Kicillof, en donde creen que hay un ensañamiento con la figura del Gobernador y que no aceptan el rol que ocupa.

Entre tantas idas y vueltas, hubo intentos de acuerdos fallidos y pedidos que nadie confirma oficialmente. Aparecieron versiones distintas sobre la posibilidad de una tregua. La más llamativa tal vez sea una que indica que el kirchnerismo le ofreció a Kicillof aceptar el desdoblamiento de este año, pero, al mismo tiempo, también le pidió incluir en el acuerdo que se desdoble la elección bonaerense del 2027, año en el que el economista pretende jugar la elección presidencial.

El Gobernador habría rechazado la propuesta. Claro está que en una elección Ejecutiva, en la que eventualmente puede ser candidato a presidente, no es conveniente desdoblar los comicios de la provincia más poblada del país. La diferencia es sustancial. La actual es una elección legislativa, que por primera vez se realizará con dos sistemas electorales, y que tiene como telón de fondo una disputa por la renovación de los liderazgos del peronismo. El contexto es diferente.

Lo único concreto es que la cúpula de UP se reunió en La Plata dos semanas atrás y no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo. Después llegaron los proyectos de ley para condicionar la decisión del Gobernador y las cartas de apoyo a las posturas de cada uno firmadas por intendentes y dirigentes K. En todo ese tiempo, y mientras existía un fuego cruzado en las tribunas, las dos facciones hacía trizas la posibilidad de una tregua.

Si todavía existe alguna chance de acuerdo, se debe lograr este fin de semana y con los protagonistas sentados frente a frente. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Si no se alcanza un acuerdo antes del lunes, el Gobernador quedará presionado por la situación y los tiempos. Si no desdobla antes de la sesión del martes, el kirchnerismo y el massimo lo arrinconarán a través de una jugada legislativa. La búsqueda de paz y consenso quedaría en el olvido rápidamente.

En el MDF algunas voces advierten que el argumento oculto por el que La Cámpora quiere el desdoblamiento, es porque si Kicillof sale bien parado, la agruapación de Kirchner perderá control sobre el dispositivo político y electoral de la provincia de Buenos Aires, donde concentran el mayor poder.

En el camporismo, en tanto, le endilgan a Kicillof la creación de un proyecto personal, egoista y mezquino, que tiene como objetivo generar una renovación del peronismo, sacando del camino a CFK. De esa acusación floreció, hace ya tiempo, el mote de “traidor”. El promotor de las nuevas canciones difícilmente sea perdonado por sus acusadores.

Una reflexión de un importante funcionario bonaerense puede servir para marcar con mayor exactitud el complejo momento que enfrenta Kicillof: “Si no sale de este conflicto para adelante y baja las banderas, los que lo siguen ya no le van a creer más. Si quiere ser Presidente en el 2027, no le puede pasar eso”.

El tiempo pasa y ya nadie piensa en dar un paso atrás. Son horas decisivas para Kicillof. Desdoblar o acordar una elección concurrente. Desdoblar y saber que CFK saltará a la cancha para aplastar su proyecto. Ya no es solo una determinación electoral. La cuerda está a punto de romperse y casi todos tiene una lista de culpables guardada en los bolsillos. Suena la campana. Anteúltimo round.

Fuente: Infobae.