Durante una recorrida por Olavarría, el gobernador Axel Kicillof criticó al Gobierno nacional por solicitar la reimpresión de las boletas únicas de papel luego de la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza.

El mandatario calificó la medida como “una contradicción costosa” y acusó al oficialismo de actuar con “cinismo y oportunismo electoral”.

“Dijeron que la boleta partidaria era para el fraude y no hubo una sola denuncia. ¿Dónde está el fraude? Perdieron por paliza y no por fraude”, disparó Kicillof. Y agregó: “Entre tres mil y cinco mil millones le salió al Estado imprimir las boletas en septiembre, y ahora estamos hablando de 15 mil millones. Sacaron la boleta única para ahorrar guita y ahora la quieren pagar dos veces”.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, había informado que la reimpresión costaría alrededor de 12 mil millones de pesos y aseguró que el Gobierno cuenta con crédito presupuestario para cubrir el gasto. Sin embargo, la decisión enfrenta reparos judiciales y políticos: el juez federal Alejo Ramos Padilla advirtió que el proceso “es complejo y ajustado en tiempos”, a menos de tres semanas de las elecciones.

Kicillof fue más allá y apuntó contra el discurso del Gobierno libertario: “Justo les sobran 15 mil millones. Son unos caraduras: es un gobierno que se niega a asistir a personas con discapacidad, pero si les conviene electoralmente, la plata aparece”.

En la misma jornada, el gobernador bonaerense minimizó la disputa interna por la candidatura de La Libertad Avanza tras la baja de Espert. “No me importa si es Reichardt o Santilli, porque ambos defienden la política de Milei. Es lo mismo”, sostuvo.

Kicillof cerró su intervención con un mensaje sobre el panorama económico: “No sabemos qué va a pasar después de las elecciones. Si siguen endeudando al país y destruyendo la industria nacional, o si devalúan sin cuidar a nadie. Lo que está claro es que no hay un plan para proteger el trabajo y el salario de los argentinos”.

Fuente: Diputados bonaerenses