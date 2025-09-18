El gobernador convocó para este viernes en Ensenada a jefes comunales, legisladores y candidatos, con el objetivo de coordinar el sprint final rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof citó a una cumbre de intendentes para este viernes en Ensenada, con el objetivo de “ordenar la campaña electoral” de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre, en los que la provincia pondrá en juego 35 bancas en Diputados.

El encuentro se realizará en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia (SOSBA), que conduce el intendente local Mario Secco, y contará también con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, primeros concejales en distritos opositores y los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.

“Va a ser una reunión de trabajo con intendentes y candidatos para el sprint final de la campaña”, adelantaron desde la Casa de Gobierno bonaerense. El objetivo es garantizar que, tras las elecciones legislativas del 7 de septiembre, los jefes comunales sigan movilizando sus estructuras políticas en la recta final.

Uno de los puntos clave será la implementación de la Boleta Única de Papel, un mecanismo novedoso para la mayoría del electorado. “Tendremos que hacer docencia, la gente no tiene ni idea”, reconoció un alcalde peronista.

La convocatoria llega después del relanzamiento de campaña que encabezó Kicillof junto a Jorge Taiana en San Martín, donde defendió la educación pública frente al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. “Necesitamos legisladores que protejan la educación”, advirtió el mandatario bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses