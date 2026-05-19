El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este martes en La Plata un encuentro con intendentes de distintos municipios para abordar el impacto de los recortes nacionales sobre el sistema de salud provincial.

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La reunión contará con la participación de alrededor de 70 jefes comunales y tendrá como eje central las consecuencias del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei en áreas vinculadas a medicamentos, vacunas, programas sanitarios y financiamiento.

Según anticiparon desde la Provincia, durante el encuentro Kicillof presentará junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, un informe sobre la situación sanitaria y el impacto que generan la interrupción de programas nacionales y la reducción de recursos destinados a hospitales y centros de salud.

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Además, los intendentes firmarán un documento conjunto para reclamar la restitución de fondos y políticas públicas afectadas por el ajuste nacional, en el marco de una creciente tensión entre la administración bonaerense y la Casa Rosada.

Entre los principales puntos de preocupación aparecen las dificultades para acceder a medicamentos, la falta de insumos y vacunas y el aumento de la demanda en el sistema público de salud. Desde el gobierno provincial aseguran que en el último tiempo los hospitales bonaerenses registraron un incremento cercano al 30% en la atención, en parte por la caída de coberturas privadas.

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En la previa del encuentro, Kreplak cuestionó la política sanitaria nacional y advirtió sobre una reducción en la compra de vacunas. “El problema es gravísimo. Argentina era un modelo internacional y hoy está ocurriendo lo contrario”, sostuvo el funcionario.

Días atrás, Kicillof y Kreplak también habían anunciado un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, tras cuestionar la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el plan Remediar.