El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este lunes un acto en el Club Atenas de La Plata acompañado por dirigentes gremiales y los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.

Participaron referentes de la CGT y las CTA, entre ellos Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano, Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo, además del primer candidato Jorge Taiana. También estuvieron presentes el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

“Para derrotar las políticas de ajuste, entrega y saqueo de Milei es imprescindible la presencia del movimiento de trabajadores en los espacios donde se deciden las políticas de Estado”, expresó De Isasi.

En la misma línea, Roberto Baradel destacó que la clase trabajadora debe volver a ser “el sujeto de transformación de un proyecto político que garantice justicia social, independencia económica y soberanía política”.

El acto se realizó tras la cumbre de intendentes en Ensenada, donde el oficialismo diagramó la campaña en territorio bonaerense.

Kicillof aprovechó la ocasión para volver a reclamar la libertad de Cristina Kirchner, detenida hace 100 días: “Cada día que pasa con Cristina presa, la Argentina es más injusta y la democracia más débil”.

Además, criticó al Gobierno nacional por “reprimir con ferocidad” y “perseguir al periodismo crítico”, y advirtió sobre el “olor a default” por el gasto de reservas del Banco Central.

Fuente: Diputados bonaerenses