Kicillof reclamó mayor diálogo con Casa Rosada en plena jornada electoral
Al votar en La Plata, el Gobernador insistió en la necesidad de un diálogo fluido con el Ejecutivo Nacional y reclamó coordinación en las políticas para la Provincia.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo en una escuela de La Plata y aprovechó para enviar un mensaje al Gobierno nacional: “Las autoridades de la Rosada tienen mi teléfono, úsenlo”, afirmó.
Kicillof destacó que lidera una provincia de 17 millones de habitantes y cuestionó la falta de diálogo para coordinar políticas conjuntas: “No entiendo por qué no van a querer hablar con la provincia”, señaló.
En relación con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el mandatario expresó sus reservas: “No comprendo la necesidad de modificar algo que funcionaba bien. No es un problema de fraude ni de costo”, indicó.
El reclamo de Kicillof refleja la tensión existente entre el poder provincial y el nacional, subrayando la importancia de una comunicación fluida para la gestión de políticas públicas y la gobernabilidad.
Minutos después de votar, Kicillof se dirigió a la prensa con tono firme pero mesurado, comentando también que la espera en la fila se debió a explicaciones sobre el nuevo sistema de votación, mientras la jornada electoral transcurría con normalidad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión