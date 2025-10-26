El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo en una escuela de La Plata y aprovechó para enviar un mensaje al Gobierno nacional: “Las autoridades de la Rosada tienen mi teléfono, úsenlo”, afirmó.

Kicillof destacó que lidera una provincia de 17 millones de habitantes y cuestionó la falta de diálogo para coordinar políticas conjuntas: “No entiendo por qué no van a querer hablar con la provincia”, señaló.

En relación con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el mandatario expresó sus reservas: “No comprendo la necesidad de modificar algo que funcionaba bien. No es un problema de fraude ni de costo”, indicó.

El reclamo de Kicillof refleja la tensión existente entre el poder provincial y el nacional, subrayando la importancia de una comunicación fluida para la gestión de políticas públicas y la gobernabilidad.

Minutos después de votar, Kicillof se dirigió a la prensa con tono firme pero mesurado, comentando también que la espera en la fila se debió a explicaciones sobre el nuevo sistema de votación, mientras la jornada electoral transcurría con normalidad.

