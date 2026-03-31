Axel Kicillof recibió en las últimas horas a Pablo Moyano en Gobernación para intentar destrabar el conflicto con los recolectores de residuos en La Plata y Villa Gesell, luego de una serie de protestas impulsadas por el gremio de Camioneros.

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Del encuentro también participaron el secretario gremial Marcelo Aparicio y los referentes sindicales Damián Comas, de la seccional La Costa, y Miguel Forte, de la seccional La Plata, quienes plantearon la preocupación del sector por la situación en ambos municipios.

Según trascendió, en Villa Gesell el conflicto se agravó tras la decisión del intendente Gustavo Barrera de discontinuar el servicio de barrido en el centro de la ciudad. En tanto, en La Plata, la reorganización del personal vinculado a la limpieza urbana encendió alertas en el gremio ante la posibilidad de cesantías.

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Frente a este escenario, desde Camioneros advirtieron que no permitirán despidos y reclamaron la reincorporación inmediata de los trabajadores de Villa Gesell. A su vez, desde el Ejecutivo platense señalaron que no existe un conflicto en curso y que el único pedido realizado a la empresa Esur fue garantizar que no haya desvinculaciones.

Durante la reunión, Moyano planteó la necesidad de asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores y expresó su preocupación por la posibilidad de que se repitan medidas similares en otros municipios. De acuerdo con fuentes cercanas al encuentro, Kicillof se comprometió a intervenir para alcanzar una solución e instruyó a los ministros Carlos Bianco y Walter Correa a conformar una mesa de diálogo con intendentes y representantes gremiales.

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Tras el encuentro, el dirigente sindical aseguró que el único compromiso del gremio es “defender los puestos de trabajo” y valoró la predisposición del gobernador para abordar el conflicto, aunque dejó en claro que el sector continúa en estado de alerta y movilización.

En paralelo, los intendentes involucrados sostienen que la situación está atada a la caída de recursos por coparticipación y a demoras en el desembolso del fondo provincial anunciado tras el endeudamiento aprobado a fines del año pasado.

En Villa Gesell, el conflicto derivó en protestas frente al Palacio Municipal y en acumulación de residuos en distintos puntos de la ciudad, lo que obligó al Ejecutivo local a desplegar operativos de emergencia para sostener la limpieza.

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Fuente: Dib