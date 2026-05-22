El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y aseguró que la Provincia analiza presentar una demanda judicial para frenarlo.

Ads

Puede interesarte

Según explicó, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional provocaría aumentos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas para miles de hogares bonaerenses que perderían el descuento actual.

Kicillof también pidió al Senado que no avance con la medida y sostuvo que “la gente no puede pagar las cuentas” en medio de la crisis económica y la caída de los salarios.

Ads

Además, la Provincia manifestó preocupación por la posible eliminación del fondo que ayuda a sostener a las cooperativas eléctricas del interior bonaerense.

Ads