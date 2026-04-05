La administración de Axel Kicillof decidió no solicitar los adelantos de coparticipación que el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó esta semana para doce provincias con dificultades financieras. La medida ofrece financiamiento inmediato a una tasa del 15% anual, muy por debajo de la de mercado. Kicillof no pidió ser incluido.

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La decisión contrasta con las declaraciones recientes del gobernador, que denunció que la Nación "asfixia" la tesorería provincial. Un integrante del gabinete bonaerense, que habló sin dar su nombre, explicó la lógica: "Queremos que quede claro que el problema no es que Axel gestiona mal, sino que Milei sostiene su superávit con lo que le quita a provincias y a los jubilados."

El mecanismo de Caputo se activó luego de que ARCA confirmó una caída de la recaudación impositiva del 4,5% en términos reales en marzo, cuarta baja consecutiva. En lo que va de 2026, el descenso acumulado es del 7,5%. Los fondos girados a provincias cayeron 6,5%, mientras que los que retiene la Nación bajaron 8%.

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La apuesta del gobierno bonaerense tiene costos concretos. En abril vence el último tramo del acuerdo salarial con los empleados públicos, y los gremios, que aceptaron una pérdida del 5% del poder de compra en 2025, anticipan nuevas exigencias de aumento. Kicillof ya comunicó a los intendentes que no habrá incremento en ningún programa de gobierno.

Fuente: Dib

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