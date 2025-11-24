El titular bonaerense de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, presentó su renuncia por “motivos personales”, y el gobernador Axel Kicillof enviará a la Legislatura el pliego para designar a la pedagoga Flavia Terigi como su sucesora.

Durante su despedida, Sileoni agradeció al gobierno por “la oportunidad y el honor” de haber conducido el sistema educativo, destacando como logros la transformación curricular, la cercanía con las escuelas y el impulso a la infraestructura. Aseguró que continuará trabajando junto a Kicillof desde otros ámbitos.

Terigi, actual rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología. Además, forma parte del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, lo que refuerza su perfil académico para liderar la cartera educativa bonaerense.

