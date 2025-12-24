El gobierno bonaerense dejó en vigencia este martes la ley que autoriza un amplio esquema de endeudamiento por más de 3.600 millones de dólares, una herramienta clave para afrontar vencimientos, sostener la inversión pública y asistir financieramente a los municipios en un contexto de fuerte restricción fiscal.

La norma, promulgada por Axel Kicillof, corresponde a la Ley 15.561, sancionada por la Legislatura el 4 de diciembre y publicada ahora en el Boletín Oficial. Su aprobación fue el resultado de extensas negociaciones políticas y derivó en un paquete integral que combina autorización para tomar deuda, creación de fondos específicos y condonación de pasivos municipales.

Uno de los ejes centrales habilita al Poder Ejecutivo provincial a contraer endeudamiento en pesos o moneda extranjera por hasta 1.045 millones de dólares, equivalente a los compromisos de amortización previstos para 2025. El objetivo es ordenar el calendario de pagos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Provincia.

Además, la ley autoriza un endeudamiento adicional de hasta 1.990 millones de dólares destinado a la cancelación o reestructuración de pasivos financieros y judiciales no previsionales, la mejora del perfil de vencimientos, la cobertura del déficit financiero y el financiamiento de proyectos sociales, ambientales y de inversión. En todos los casos, los servicios de la deuda podrán garantizarse con recursos provinciales y fondos de coparticipación federal.

Otro punto relevante es la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que regirá en 2026 y 2027. Este fondo se financiará con el 8% del endeudamiento tomado y tendrá una garantía mínima de 250.000 millones de pesos de Rentas Generales, a distribuirse entre los 135 municipios bonaerenses para regularizar atrasos de Tesorería y financiar obras y programas locales.

La ley también contempla la condonación de deudas municipales originadas en fondos creados durante la pandemia y en asignaciones salariales extraordinarias, aliviando la situación fiscal de los distritos. En paralelo, habilita la emisión de Letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares en 2026 y autoriza a empresas públicas estratégicas a tomar deuda para proyectos energéticos y de infraestructura vial.

Finalmente, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la situación económica provincial y municipal, encargada de monitorear la evolución del endeudamiento y requerir informes periódicos al Ejecutivo. El paquete aprobado fija así la hoja de ruta financiera de la Provincia para los próximos años.

Fuente: Diputados bonaerenses