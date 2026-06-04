El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Corrientes y encabezó una actividad junto al mandatario provincial Juan Pablo Valdés, en un encuentro que combinó agenda de gestión con un fuerte mensaje político en el marco de la construcción nacional que impulsa el dirigente peronista.

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Durante la jornada, ambos gobernadores firmaron acuerdos de cooperación vinculados al desarrollo productivo, la asistencia técnica y el intercambio de experiencias entre las dos provincias. Kicillof destacó la importancia del federalismo y remarcó la necesidad de fortalecer los vínculos entre las jurisdicciones para afrontar problemáticas comunes.

“Compartimos dificultades, pero también la voluntad de trabajar en conjunto para encontrar soluciones”, expresó el mandatario bonaerense, quien además ratificó el compromiso de acompañar a Corrientes en distintas iniciativas de desarrollo y producción.

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Por su parte, Valdés valoró el diálogo entre provincias y sostuvo que la cooperación entre gobernadores resulta fundamental para fortalecer una mirada federal y generar respuestas concretas para las demandas de la ciudadanía.

La visita forma parte de la estrategia de expansión territorial del espacio Derecho al Futuro, que busca consolidar la figura de Kicillof en distintas regiones del país. Además de reunirse con Valdés, el gobernador bonaerense visitó la localidad de Empedrado, donde mantuvo actividades junto al intendente Fernando Echeverría y referentes políticos locales.

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