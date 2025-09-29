El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en Luján el programa Camino Real, destinado a revalorizar los tramos, postas y sitios históricos creados en 1663 para unir Buenos Aires con el Alto Perú. La iniciativa prevé circuitos turísticos y actividades culturales en articulación con municipios de la región, otras provincias y países vecinos.

“Este proyecto permite reconstruir la identidad, la cultura y la historia de Luján y la región, generando un mayor impulso al turismo bonaerense”, sostuvo el mandatario boanerense, y agregó: “Mientras el Gobierno nacional no invierte ni un peso para generar empleo en el sector, en la provincia trabajamos para que el turismo sea también una fuente de esfuerzo y de trabajo”.

Por su lado, el intendente de Luján, Leonardo Boto, destacó que se trata de “una política pública que busca recuperar el patrimonio histórico de Buenos Aires, uniendo pueblos y fortaleciendo el turismo cultural y religioso”. Firmaron el acta de compromiso los jefes comunales de Bolívar, San Antonio de Areco, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Baradero y 9 de Julio.

En paralelo a la presentación, Kicillof junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguraron un nuevo tomógrafo en el Hospital Nuestra Señora de Luján y entregó una ambulancia para fortalecer el sistema de emergencias. También recorrió obras de 10 viviendas en el predio del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred, destinadas a pacientes externados para su reinserción comunitaria.

“Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo. Allí donde el Gobierno nacional abandona, en la Provincia sumamos fuerzas para brindar educación, salud y más bienestar”, concluyó el gobernador.

