El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, suspendió el acto que iba a encabezar este sábado en la ciudad de Mar del Plata bajo la consigna “La Provincia se organiza”. El motivo: el caliente clima social que impera en la ciudad balnearia producto de los distintos casos de inseguridad y el último episodio ocurrido en la madrugada de este jueves, cuando cinco policías de civil asesinaron a un joven de 26 años, tras una persecución.

Se esperaba que el mandatario llevase adelante un encuentro político con referentes de la Quinta sección electoral, en vistas a las elecciones. Sin embargo, fuentes a cargo de la organización indicaron que atentos a los hechos de inseguridad y por respeto a las familias tanto de Cristian Velázquez, el kiosquero asesinado el lunes, como de Matías Paredes, el joven que fue baleado por efectivos de la bonaerense, lo mejor era posponer la actividad. El encargado de anunciar la suspensión fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Los últimos casos de inseguridad, con epicentro en el conurbano bonaerense y grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, generaron cruces políticos entre la administración bonaerense y la gestión de Javier Milei. El presidente había cuestionado la presencia de Kicillof en la marcha antifascista convocada por el colectivo LGBTQ+ del último sábado. “La provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha”, consideró Milei.

Todavía estaba fresco el caso de Lucas Aguilar, el delivery apuñal

Matías Paredes fue asesinado este jueves a la madrugada.

ado en el distrito de Moreno. Una muerte que trajo aparejada más conflicto social en un distrito potente del conurbano bonaerense cuando compañeros y conocidos del joven fueron a exigir justicia a la sede municipal y se desató un enfrentamiento con la Policía Bonaerense, que terminó con más detenciones. Ayer un policía de la Federal asesinó a dos motochorros que intentaron robarle en San Antonio de Padua, Merlo. Los casos se repiten. Este viernes, un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires abatió a un delincuente que intentó robarle el auto. Ocurrió en Gregorio de La Ferrere, La Matanza. Luego del enfrentamiento, vecinos de la zona reaccionaron arrojando piedras al oficial.

“El gobernador viene a hacer política acá, que venga el gobernador y me asegure que mi hijo va a descansar en paz, que venga y me diga ‘señora su hijo va a descansar en paz’ y ahí voy a poder cumplirle la promesa a mi hijo de decirle hijito te vas tranquilo. Mi hijo no hizo nada, se equivocaron de persona. Que venga el gobernador o quién tenga que dar la cara. Nadie me llamó”, clamó este viernes la madre Matías Paredes, el joven asesinado por cinco policías en Mar del Plata.

Por el crimen del kiosquero hay dos detenidos y se resolvió remover al comisario mayor Luis Alberto Senrra de su cargo como titular de la Jefatura Departamental de General Pueyrredón por decisión del Jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Javier Villar.

El encuentro que Kicillof tenía pensado encabezar este sábado era el primero de varios para afrontar el año electoral y con la discusión política del desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires sobrevolando. El plan era -y es- fortalecer la figura del gobernador a la hora de sentarse a discutir con el resto de los actores del peronismo la estrategia electoral para afrontar la campaña en la provincia de Buenos Aires.

Cristian Velázquez fue asesinado el pasado lunes.

Infobae había dado cuenta de la preocupación de los intendentes del peronismo por el tema de la inseguridad en la antesala de la discusión electoral cuando estalló el caso en el distrito que comanda Mariel Fernández. “Es un problema que nos va a terminar pegando a nosotros. Ninguno está exento de un hecho de las características de Moreno u otros”, deslizaba ante la consulta de este medio un intendente de un distrito de la Primera sección electoral.

Los intendentes también estiman que el tema ya forma parte de lo que será la campaña electoral y que cada caso de inseguridad tendrá un nivel significativo de exposición e impacto. Algunos de los jefes comunales planeaban cruzar posiciones sobre el problema en la antesala del acto de este sábado que fue pospuesto. En el medio asoma también la discusión por el desdoblamiento electoral. Distintas terminales del kirchnerismo e incluso la expresidenta Cristina Kirchner había alertado que votar en dos días separados cargos nacionales de provinciales va a terminar desgastando discursivamente la gestión de Kicillof.

