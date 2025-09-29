Mientras define una hoja de ruta que requiere del acuerdo con los bloques de la oposición, el gobernador Axel Kicillof le reclamó a la Legislatura que trate con urgencia el proyecto de endeudamiento para poder “refinanciar” las deudas que contrajo la Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Ads

Puede interesarte



Más allá del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva para el próximo período, la premura de Kicillof pasa ahora por una iniciativa que tuvo dictamen en una comisión del Senado y no se movió más. Se trata de una solicitud de endeudamiento que requirió el Poder Ejecutivo en mayo, equivalente a una suma de hasta US$ 1.045 millones.

Esa iniciativa incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal y la condonación de deudas que los municipios mantienen con la provincia por asistencia recibida durante la pandemia de Covid-19.

Ads

“No nos gusta llamarlo endeudamiento porque no es que la Provincia planea endeudarse, incrementar su deuda tanto en moneda extranjera como nacional, sino que simplemente tenemos vencimientos”, aclaró el mandatario desde Gobernación. “Los más importantes que hemos asumido tanto en marzo como en septiembre, que provienen de la deuda tomada por el gobierno de Vidal. Entonces lo único que necesitamos es una autorización para refinanciar los vencimientos porque sino hay que afrontarlos con recursos que vienen de la recaudación, explicó.

Mensaje a la Legislatura

Ads



Kicillof aprovechó para dejarle un mensaje a la Legislatura, donde no tiene mayoría como para aprobar sus proyectos. De hecho, el bloque del peronismo en el Senado tiene 21 integrantes, de un total de 46. Y para aprobar el endeudamiento se requiere de los dos tercios. En Diputados hay un bloque de 37 sobre 92, y también debe llegar a los dos tercios.

“Fuimos a buscar la ley para el refinanciamiento y eso no se consiguió. Luego de que el Presupuesto y la Ley Impositiva no se aprobaran el año pasado, presentamos esta ley corta de refinanciación. Necesitamos eso con urgencia para cerrar el año”, señaló en conferencia de prensa.

“La oposición puede desear lo que desee y se puede escuchar, pero no tenemos más que una necesidad imperiosa y práctica para poder cerrar el año”, sostuvo al ser consultado sobre si la negociación por la ley incluiría acuerdos en torno a cargos en la Suprema Corte bonaerense o en el directorio del Banco Provincia.

Ads

“No me parece que estas cuestiones tengan que tener una respuesta por parte del gobierno provincial. Necesitamos la ley corta de refinanciamiento”, insistió y explicó además que, una vez resuelta la cuestión de la deuda, se podrá “iniciar la confección del Presupuesto para 2026”. (DIB)