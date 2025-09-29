En medio de la conmoción por el triple femicidio vinculado al narcotráfico en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le reclamó al presidente Javier Milei que convoque de manera urgente a todos los mandatarios provinciales para articular una estrategia nacional contra las organizaciones criminales.

“Le pido al Presidente que convoque a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo nacional, porque el narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina”, señaló este lunes en conferencia de prensa desde Gobernación.

Kicillof, que se mostró conmovido por el caso de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), sostuvo que la violencia ejercida en el crimen “no tiene explicación ni justificación” y reiteró la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con la Justicia Federal y las fuerzas federales.

El mandatario cuestionó la mirada fragmentada del Gobierno nacional: “Es absurdo pensar que se puede resolver solo de un lado o del otro de la General Paz. Se necesita una estrategia seria, nacional y acompañada de inversión, como la que hace la Provincia en medios, tecnología, agentes y equipamiento”, afirmó.

También remarcó que el avance del narcotráfico está ligado a la falta de oportunidades: “Cuando el Estado está ausente, cuando la educación, la salud y la seguridad son insuficientes, crece el narco. Por eso necesitamos un Estado presente, inversión pública y políticas de inclusión que den futuro a los jóvenes”.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, espera las declaraciones de dos nuevos apresados durante el fin de semana en el marco del triple asesinato en La Matanza, mientras sigue prófugo un narco conocido como “Pequeño J”, señalado como uno de los principales responsables de la brutal matanza.

Fuente: Dib