El objetivo es dar respuesta al freno de obras provocado por el recorte de fondos del Gobierno de Javier Milei, situación que, según advirtió, “ya genera accidentes, pérdidas económicas y afecta el bienestar de los bonaerenses”.

En conferencia de prensa, acompañado por Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Pablo López (Economía), Kicillof remarcó que la parálisis de los trabajos adquirió una “dimensión crítica” y que se necesitan herramientas legales para que la Provincia pueda rescindir, recuperar o continuar obras abandonadas. También reclamó autorización para profundizar los planteos judiciales contra la Nación por fondos adeudados.

El mandatario advirtió que la deuda del Gobierno nacional con Buenos Aires asciende a más de $12 billones, “equivalente a diez meses de recaudación provincial”, y acusó a Milei de llevar adelante “un plan de desvío de fondos y de ilegalidad”. Además, recordó que ya realizaron cinco presentaciones ante la Corte Suprema para exigir el reintegro de partidas.

Katopodis, por su parte, aseguró que el Ejecutivo bonaerense sostuvo con recursos propios obras en universidades, rutas y proyectos hidráulicos, aunque calificó de “grave e irresponsable” el freno de Nación: “Hace más de 600 días que Milei no construye un solo kilómetro de ruta”, señaló.

Entre los trabajos paralizados se encuentran la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y obras clave en Bahía Blanca. Para Kicillof, se trata de una situación “poco inteligente” que impacta de lleno en la vida de los bonaerenses.

Finalmente, el Gobernador volvió a pedir una reunión con Milei para discutir el estado de la infraestructura y advirtió que, de persistir la negativa, la Provincia avanzará para asumir directamente la ejecución de las obras.

Fuente: Dib