El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Santa Clara del Mar un homenaje al intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, quien está al frente de su quinto mandato. El reconocimiento a su trayectoria e historia se desarrolló en el polideportivo de la ciudad balnearia con la presencia de cientos de personas y contó con la proyección del documental 40 años de democracia - Retrato de un líder extraordinario.

Los anfitriones del evento fueron Jorge Paredi, cuatro veces intendente de Mar Chiquita y actual funcionario provincial, y Walter Wischnivetzky, jefe comunal del distrito. Luego de recibir con mucha emoción a quien se le rindió homenaje, Kicillof enfatizó: “Hoy homenajeamos a Juan de Jesús, rodeados de militancia y amor. El amor con amor se paga y militar es un acto de amor”.

Y ponderó: “Tenemos en el Gobierno nacional a alguien que pensó que iba a parar al Estado, a la militancia, a la política... Y a la provincia de Buenos Aires no la para nadie”. Además, recordó: “Cuando Jorge Paredi nos comentó sobre el homenaje a Juan, me dijo algo que me pareció importante, los homenajes se hacen en vida. Celebro que todo esto lo pueda presenciar Juan, referente del Partido de La Costa, de la Quinta Sección Electoral y de la provincia de Buenos Aires. En él podemos ver 40 años de democracia argentina, sabemos lo que hubo que luchar para recuperarla”.

Puede interesarte

Al darle la bienvenida y presentar al intendente del Partido de La Costa, Paredi enfatizó: “Juan traspasó todas las etapas de la democracia. Cuando asumía por primera vez la intendencia en el '83, estaba asumiendo Raúl Alfonsín. Veinte años después, cuando me tocó conocerlo, con todas las cosas que pasaron en Argentina entre 1983 y 2003, aparece la figura maravillosa de Néstor Kirchner, ¿y quién era el intendente del Partido de La Costa? Juan de Jesús. La historia, con todo lo que pasó en Argentina, quiso que otros veinte años después, en 2023, el gobernador sea Axel Kicillof y otra vez Juan de Jesús sea intendente del Partido de La Costa. Eso merece un reconocimiento”.

A su turno, luego de la proyección del documental 40 años de democracia - Retrato de un líder extraordinario, Juan de Jesús manifestó: “Es una emoción muy grande. Hace algunas semanas vino a verme Paredi y plantearme la posibilidad de hacer este encuentro con la militancia, para encontrarnos y hablar de política. Es una gran generosidad y tengo gran gratitud, olvidar esto no va a ser fácil”.

Posteriormente, destacó todo el recorrido de estos 40 años, apuntando a la lucha para el regreso de la democracia en 1983 y a los nuevos desafíos ante la actual coyuntura política. “Esta fuerza que hoy se ha apoderado de la Nación no solamente viene con ajustes económicos, sino que trae detrás de sí modificar las estructuras de nuestra identidad nacional”, señaló.

Puede interesarte

“Frente al sufrimiento de gran parte del pueblo argentino debemos redimirlo planteando cómo reconstruirnos nosotros para que los partidos políticos sepan a quién representan y los ciudadanos sepan dónde buscar su representación. Debemos estar a la altura de las circunstancias, tenemos que reconstruir nuestra identidad y cuando nos ponen obstáculos es cuando debemos convocarnos en la lucha desde la política. Tenemos que plantear el sentido popular de la conducción, el sentido popular de la participación, de la democracia, ser parte del pueblo”, finalizó.

Del acto participaron los ministros Gabriel Katopodis y Cristina Alvarez Rodríguez; el diputado provincial, ex intendente e hijo de Juan, Juan Pablo de Jesús; intendentes como Gustavo Barrera (Villa Gesell), Juan Pablo García (Dolores), Sebastián Walter (Pila) y Carlos Rocha (General Guido); ex intendentes y dirigentes políticos como Luis Ilarregui (Ayacucho) y Osvaldo Goicoechea (General Lavalle); los legisladores Gustavo Pulti y Marcela Basualdo; el vicepresidente del Instituto Cultural de la provincia, “Cote” Rossi; el presidente de ABSA, Hugo Obed, y el director Esteban Spivak; el director de ARBA, Cristian Girard; y presidentes de partidos justicialistas de la Quinta Sección; entre otras autoridades.