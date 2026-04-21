El acto religioso será a las 17 en la Basilica de Luján, y forma parte de una serie de homenajes que se desarrollan en distintos puntos del país para recordar al Papa, cuya influencia trascendió el ámbito religioso y dejó una fuerte impronta en la política y la vida social argentina.

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La misa contará con la presencia de referentes de distintos espacios como Victoria Villaruel y otros integrantes del Gobierno nacional, lo que refleja el amplio carácter de la convocatoria.

Este tipo de celebraciones suelen adquirir una dimensión política particular, ya que reúnen a representantes de distintos niveles del Estado y sectores partidarios, en un contexto donde la figura de Francisco continúa siendo un punto de referencia común dentro del sistema político argentino.

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Durante su participación en homenajes anteriores, Kicillof destacó el legado del pontífice, al que definió como una guía en materia de justicia social, solidaridad y compromiso con los sectores más vulnerables.

El papa Francisco, primer pontífice argentino y latinoamericano, dejó una marca profunda en la Iglesia Católica y en la agenda global, con énfasis en temas como la inclusión social, el diálogo interreligioso y la defensa del ambiente. Su figura continúa generando consenso y respeto en amplios sectores de la sociedad.

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La presencia del gobernador bonaerense en la misa reafirma el peso simbólico que conserva Francisco a un año de su muerte.