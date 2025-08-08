El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este jueves la presentación de la alianza libertaria en La Matanza y aseguró que el presidente Javier Milei fue “un rato para sacarse una foto”, pero no se “anima a caminar por los barrios”.

“Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, sentenció Kicillof durante un acto en ese distrito.

En esa línea, el gobernador sostuvo que los bonaerenses saben que “así no se gobierna” y enfatizó: “Se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.

Las declaraciones de Kicillof se dan después de que Milei encabezara el primer acto de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia, para el cual se sacó una foto junto con candidatos y dirigentes de su espacio detrás de un cartel con la inscripción “kirchnerismo nunca más”, la misma frase del alegato final del fiscal Julio Strassera del juicio a las juntas de la última dictadura que se convirtió en símbolo del rechazo al terrorismo de Estado.

El Gobernador relató que, según contó el intendente Fernando Espinoza, los vecinos lo vieron llegar escoltado por siete camionetas blindadas, como si fuera el presidente de Estados Unidos. “Fueron, se sacaron la foto y se rajaron”, indicó.

Seguido, manifestó que “es muy triste que la única visita que hizo a La Matanza y prácticamente la única que hizo a la provincia de Buenos Aires fue una visita relámpago para sacarse una foto provocando”.

Kicillof sostuvo que “hoy la situación es suficientemente grave como para que el Presidente, en lugar de negar y mentir, tome conciencia” y, en lugar de “hacerse el distraído o insultar, se dedique a gobernar la Argentina y eso es dar trabajo, contener, acompañar a la salud, a la educación, impedir que se cierre la industria nacional y la universidad, todo lo contrario a lo que está haciendo”.

“Me parece que de alguna manera, con ese pequeño acto furtivo, está demostrando lo poco que le interesa la Provincia y su pueblo”, subrayó.

Kicillof se expresó de esta manera durante un acto en La Matanza junto a la vicegobernadora Verónica Magario al inaugurar la nueva Escuela Primaria N°218 en el municipio. También estuvieron el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente local, Fernando Espinoza.

Fuente: DIB