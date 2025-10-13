El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes en Mar del Plata el acto de apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, que reúnen a 30 mil deportistas de toda la provincia.

Tras la inauguración, Kicillof habló con los medios y apuntó contra el Gobierno nacional al afirmar que “frente al ajuste de un Gobierno que avanza contra todos los sectores, en la provincia estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener unos Juegos Bonaerenses que, con casi medio millón de pibes y pibas, marcaron este año un nuevo récord de participación”.

El mandatario bonaerense subrayó la importancia de mantener estas políticas en el contexto actual: “Estamos convencidos de que, en un momento tan complejo, es indispensable darle un lugar relevante al deporte, a la cultura y a los espacios que fortalecen los lazos de la comunidad”.

En otro tramo, Kicillof volvió a cuestionar las medidas económicas del presidente Javier Milei. “Así como están destruyendo a los pequeños comerciantes, a la hotelería y la gastronomía, las políticas de Milei también tienen consecuencias sobre el deporte y el turismo argentino”, señaló. Y agregó: “Mientras el Presidente desfinancia a los Juegos Evita, en la provincia llevamos adelante unos Juegos Bonaerenses que, además de promover el deporte, generan un círculo virtuoso de empleo y actividad económica”.

Las finales se desarrollarán entre el 13 y el 18 de octubre con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas mayores y con discapacidad. Según destacaron desde la Provincia, el evento registró un récord de 480.000 inscriptos, consolidándose como la política deportiva más importante del país.

