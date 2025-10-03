Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegó a Mar del Plata con una agenda focalizada en la producción con una visita a grandes empresas ubicadas en el Parque Industrial.

La visita, junto al candidato por Fuerza Patria, Jorge Taiana, se da en un contexto campaña por las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En primera instancia tiene previsto recorrer la planta de Lamb Weston, proveedora de papas congeladas. Luego pasará por la fábrica Lucciano's, dedicada a la elaboración de helados y cerrará la agenda con el depósito de Norgreen, empresa que desarrolla productos farmacéuticos inyectables.

