El gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá a Mar del Plata para participar del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, una actividad que se desarrollará los días 28 y 29 de mayo en el Hotel Intersur “13 de Julio” y que buscará reunir a distintos sectores vinculados al ámbito laboral y productivo. La participación del mandatario provincial está prevista para el viernes 29 a las 16, cuando encabezará el acto de cierre del encuentro.

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El congreso reunirá a dirigentes gremiales, representantes de pequeñas y medianas empresas, cooperativas, cámaras empresarias, funcionarios provinciales y municipales, además de especialistas y referentes sociales. La propuesta apunta a generar espacios de intercambio sobre diferentes problemáticas y desafíos que atraviesa actualmente el mundo del trabajo y la producción bonaerense.

Durante las dos jornadas se desarrollarán paneles, mesas de debate y exposiciones centradas en temas vinculados a la generación de empleo, las transformaciones del mercado laboral, la actividad industrial, las economías regionales y las perspectivas productivas. Además, en el marco del evento también se realizará la primera Asamblea del Consejo Bonaerense del Trabajo, un espacio destinado a la construcción y articulación de políticas públicas laborales.

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Mar del Plata tendrá un rol central dentro de la actividad debido a su peso productivo y laboral. Sectores estratégicos como el turismo, la pesca, el puerto, el comercio y la industria forman parte de una estructura económica diversa que atraviesa desafíos propios y que mantiene una fuerte incidencia sobre la generación de empleo en la región.

La llegada de Kicillof volverá a ubicar a la ciudad como escenario de un encuentro de alcance provincial, en un contexto donde temas como empleo, salarios y actividad económica ocupan un lugar importante dentro de la agenda pública y política.

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