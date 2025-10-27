El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este domingo un acto en el búnker de Fuerza Patria, en la ciudad de La Plata, luego del cierre de las elecciones legislativas.

Frente a la militancia y dirigentes del espacio, el mandatario aseguró que el peronismo bonaerense “va a redoblar los esfuerzos para cuidar al pueblo” y convocó a “seguir trabajando con organización y fuerza”.

“Ni miedo, ni tristeza ni resignación: más trabajo, organización y fuerza”, expresó Kicillof durante su discurso, en el que remarcó la necesidad de fortalecer la unidad del espacio tras los resultados electorales. “Tenemos un mandato popular para avanzar con dos tareas: seguir funcionando como escudo y red para proteger a todas las víctimas de las políticas de Milei, y construir una alternativa que le muestre a nuestro pueblo que hay otro camino”, sostuvo.

El mandatario bonaerense insistió en que su gestión “seguirá acompañando a los sectores más golpeados por las medidas nacionales” y destacó el rol del Estado provincial en la defensa de los derechos sociales y laborales. “Nuestra responsabilidad es cuidar a los que más lo necesitan y no permitir que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”, afirmó.

En el escenario estuvieron presentes los diputados electos Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo; además de referentes nacionales como Sergio Massa, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Kicillof dejó en claro que su estrategia será sostener la unidad y reforzar el trabajo territorial con vistas a los desafíos políticos que se avecinan.