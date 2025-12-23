El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este lunes el plenario de fin de año del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se realizó en la sede del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA), en la localidad de Ensenada. El encuentro reunió a militantes, intendentes, legisladores, funcionarios provinciales y referentes sindicales y de derechos humanos.

Durante su discurso, Kicillof dejó definiciones de fuerte contenido político al señalar que “resistir y cuidar no es suficiente” frente a las políticas del Gobierno nacional. En ese marco, sostuvo que el desafío del espacio que lidera es “darle al pueblo una perspectiva de futuro” y construir una alternativa que vaya más allá de la provincia de Buenos Aires.

“El movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia”, afirmó el mandatario, en un mensaje con claro tono nacional y proyección electoral. Según remarcó, la meta es representar “un horizonte de esperanza y justicia” que convoque también a quienes hoy piensan distinto.

Kicillof insistió en la necesidad de actualizar las banderas históricas del espacio y adaptarlas a los desafíos actuales. “Tenemos las convicciones de siempre, pero necesitamos propuestas a la altura del momento histórico que vive la Argentina”, subrayó ante los más de 1.500 militantes que colmaron el plenario.

En varios pasajes, el gobernador volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei y reivindicó el rol de su espacio como “escudo y red” para los sectores más afectados por las políticas nacionales. Sin embargo, aclaró que la etapa que se abre requiere algo más que resistencia.

“El objetivo es construir, sin sectarismos, una fuerza política que trascienda la coyuntura y pueda ofrecer un camino distinto”, concluyó Kicillof, dejando en claro que el MDF busca consolidarse como una de las plataformas políticas con proyección nacional dentro del peronismo.

Fuente: Dib