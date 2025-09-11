El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que en las elecciones legislativas del 26 de octubre la sociedad tiene el “desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”.

“Este domingo, las urnas le dijeron basta al que ajusta, reprime y le saca a los jubilados”, subrayó el mandatario bonaerense durante la visita a la Quinta Sección Electoral, donde llegó a inaugurar obras y reforzar la campaña por los comicios nacionales.

Desde el Municipio de Pila, Kicillof cuestionó al presidente Javier Milei por haber vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan, al señalar que “debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades y la salud, o parando la obra pública”.

“Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, señaló el líder de la Provincia en referencia al nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Héroes de la Pandemia”.

El acto incluyó, además, la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique a la comuna, un convenio para construir un centro universitario y acuerdos para obras deportivas y de infraestructura.

Asimismo, el gobernador había arribado más temprano a General Paz para inaugurar la Casa de la Provincia en esa localidad, donde también se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento, según se informó en un comunicado. Allí, consideró que Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”.

“Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno”, sostuvo Kicillof en General Paz.

Y recordó que “el domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, al maltrato a las personas con discapacidad, a la represión a los jubilados y al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

Fuente: Noticias Argentinas