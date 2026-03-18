Kicillof lanzó un nuevo centro de estudios y profundizó sus críticas al Gobierno nacional
El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una iniciativa que busca elaborar un programa político con proyección nacional y consolidar su posicionamiento de cara a las elecciones de 2027.
El acto se llevó a cabo en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, donde el gobernador encabezó un discurso con fuertes cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei. Durante su intervención, Kicillof también ratificó su respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje que refuerza su alineamiento dentro del espacio político.
En materia económica, el gobernador fue particularmente crítico. “La macro está mal y la micro está horrible”, afirmó, al tiempo que cuestionó las afirmaciones oficiales sobre una supuesta recuperación económica. “Es mentira que la economía crece”, sostuvo.
Además, Kicillof lanzó duras acusaciones al referirse a la situación judicial y política que involucra a la ex presidenta. “Estamos viendo a cielo abierto la trama de una inmensa estafa. Y además, con otra mentira, persiguen a Cristina”, expresó.
El CEDAF se presenta como una plataforma destinada a la generación de ideas y propuestas políticas, en un contexto donde el oficialismo bonaerense busca ampliar su influencia más allá del ámbito provincial y proyectarse hacia el escenario nacional.
La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del espacio que lidera Kicillof, orientada a reorganizar el campo político opositor y sentar las bases de cara a los próximos desafíos electorales.
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