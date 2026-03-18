El acto se llevó a cabo en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, donde el gobernador encabezó un discurso con fuertes cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei. Durante su intervención, Kicillof también ratificó su respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje que refuerza su alineamiento dentro del espacio político.

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En materia económica, el gobernador fue particularmente crítico. “La macro está mal y la micro está horrible”, afirmó, al tiempo que cuestionó las afirmaciones oficiales sobre una supuesta recuperación económica. “Es mentira que la economía crece”, sostuvo.

Además, Kicillof lanzó duras acusaciones al referirse a la situación judicial y política que involucra a la ex presidenta. “Estamos viendo a cielo abierto la trama de una inmensa estafa. Y además, con otra mentira, persiguen a Cristina”, expresó.

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El CEDAF se presenta como una plataforma destinada a la generación de ideas y propuestas políticas, en un contexto donde el oficialismo bonaerense busca ampliar su influencia más allá del ámbito provincial y proyectarse hacia el escenario nacional.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del espacio que lidera Kicillof, orientada a reorganizar el campo político opositor y sentar las bases de cara a los próximos desafíos electorales.

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