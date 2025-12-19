El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio inicio formalmente a la temporada de verano 2025/2026 con el lanzamiento del tradicional Operativo Sol y remarcó la inversión que realizará la Provincia para sostener la actividad turística en un contexto económico adverso.

“Tuvimos temporadas que rompieron récords en cantidad de turistas, lo hicimos con el acompañamiento del Estado y gracias a las y los trabajadores del turismo y gastronomía. Hoy vemos cómo cae la actividad turística en la Argentina, frente a esta grave situación no nos quedamos de brazos cruzados: la Provincia hace una inversión histórica para que este verano se disfrute, y para que nuestro pueblo recupere las energías para construir la posibilidad de que las políticas nacionales cambien a favor de las y los argentinos”, afirmó el mandatario.

En el marco del Operativo Sol, la Provincia desplegará un amplio refuerzo en materia de seguridad, con más de 20.000 efectivos policiales afectados a los principales destinos turísticos, además de la incorporación de 200 nuevos patrulleros y 60 motos para tareas de prevención y control.

El sistema de salud también tendrá un refuerzo especial durante la temporada, con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas de atención distribuidas en distintos puntos turísticos. A esto se suma un sistema de atención al turista, con equipos de emergencia fortalecidos tanto en rutas como en zonas de alta afluencia.

En cuanto al transporte y la seguridad vial, se realizarán controles de tránsito, alcoholemia y documentación, con la participación de 65 agentes fiscalizadores en los corredores viales. Además, habrá controles a transportes de carga en puntos estratégicos y un mayor despliegue de AUBASA en el corredor atlántico, con refuerzos en áreas de descanso y acciones preventivas para reducir accidentes.

La temporada de verano también contará con una amplia propuesta recreativa. Los Paradores Recreo en Miramar y Villa Gesell ofrecerán servicios gratuitos como sombrillas, reposeras, baños, puntos de hidratación, agua caliente y wi-fi, además de talleres, competencias deportivas y shows musicales. En total, se prevén más de 700 actividades gratuitas pensadas para toda la familia.

La cultura tendrá un rol central, con una programación artística abierta y accesible para todas las edades. Más de 1.000 artistas participarán de actividades en balnearios, plazas, bibliotecas populares y espacios comunitarios. En Mar del Plata, se destacan 186 funciones con entradas accesibles en el Teatro Auditorium y 34 espectáculos en el Museo MAR.

Por último, el Banco Provincia acompañará la temporada con beneficios económicos, entre ellos préstamos de hasta dos millones de pesos para servicios turísticos y recreativos, la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés en hoteles, balnearios y servicios vinculados al turismo, descuentos del 25% y hasta cuatro cuotas sin interés en espectáculos y actividades culturales, además de promociones y reintegros a través de Cuenta DNI.

Con este esquema integral, el Gobierno bonaerense apuesta a garantizar una temporada de verano segura, con propuestas accesibles y un fuerte impulso a la actividad turística en toda la provincia.