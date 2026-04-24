El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en Avellaneda el capítulo educativo del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en un acto realizado en el Teatro Roma junto a dirigentes de su espacio. Durante la actividad, volvió a cuestionar las políticas del Gobierno nacional y defendió el rol de la educación pública como eje de desarrollo social.

Ads

Puede interesarte

En su discurso de cierre, Kicillof apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei: “El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”. Además, lanzó una frase con tono político: “Necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”, al tiempo que destacó las más de 8.500 obras de infraestructura escolar realizadas durante su gestión.

Sin embargo, uno de los mensajes más resonantes de la jornada lo dejó el exministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien tomó la palabra antes del gobernador. “Hay que hacerlo con la misma pasión, no hacer lo mismo. El modelo nunca está atrás”, expresó, en lo que fue interpretado como una señal hacia la interna del peronismo y el debate sobre el rumbo del espacio.

Ads

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi —uno de los referentes del MDF—, y otros funcionarios provinciales y municipales. La actividad se dio en un contexto de tensiones dentro del peronismo, donde sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner reclaman una postura más enfática del gobernador en relación a su liderazgo y situación judicial.

Ads