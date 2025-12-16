Este viernes 19 a las 10:00 en Santa Clara del Mar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará junto al intendente Walter Wischnivetzky y el senador provincial Jorge Paredi el lanzamiento oficial del Operativo de Sol a Sol 2025/2026. El acto marcará además la inauguración formal de la temporada de verano en territorio bonaerense.

El operativo desplegará dispositivos integrales de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia. En el lanzamiento estarán presentes los ministros Javier Alonso (Seguridad), Nicolás Kreplak (Salud) y Martín Marinnucci (Transporte).

El esquema incluye efectivos de Infantería, Caballería, fuerzas especiales, Seguridad Vial, Policía Rural y Policía de Investigaciones, con el objetivo de reforzar la prevención y el cuidado de residentes y visitantes durante la temporada estival.

Se implementarán controles fijos y móviles en rutas y accesos estratégicos, con especial atención en los corredores que conectan la Costa Atlántica con el interior provincial. Además, las autoridades confirmaron que este verano el operativo contará con 3000 agentes más respecto de la temporada anterior.

