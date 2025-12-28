El gobernador bonaerense está decidido a desplazar la atención de la política hacia temas de gestión y hacia propuestas que apunten al futuro, ante la percepción de que la discusión pública se ha estancado en viejos conflictos internos.

Sin embargo, esa intención choca con la realidad interna de su propio espacio político, donde persisten disputas entre diferentes sectores que no se han resuelto y continúan condicionando la imagen de unidad y cohesión que busca proyectar.

A pesar de múltiples llamados a la calma y esfuerzos por generar consensos, las diferencias sobre prioridades y estrategias siguen evidenciándose, tanto en decisiones administrativas como en gestos públicos que alimentan la polémica.

Los contactos con referentes territoriales y dirigentes claves apuntan a tender puentes y recomponer relaciones, pero el calendario político y las expectativas puestas en los próximos años mantienen abiertas líneas de fractura que no terminan de cerrarse.

Así, el gobernador se encuentra en una encrucijada: por un lado, quiere instalar un relato centrado en propuestas y gestión; por el otro, debe gestionar las tensiones internas que le impiden superar viejas divisiones y cambiar eficazmente el foco de la discusión pública.