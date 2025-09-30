El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de obras de pavimentación e infraestructura urbana en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Andrés Watson. Además, con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

Ads

En ese marco, el mandatario bonaerense afirmó: “Si en la Provincia utilizáramos la lógica absurda de la motosierra y el ajuste, nunca se hubieran concretado estas obras de pavimentación e iluminación que necesitaban los vecinos de Florencio Varela. No podemos esperar a ver si algún día las hace el mercado. Aquí las grandes obras de infraestructura, las que transforman el día a día de la gente, las hace el Estado o no las hace nadie”.

“Como la política económica del Gobierno nacional fracasó, ahora están pidiendo a los gritos un préstamo a los Estados Unidos. Los bonaerenses ya comprendimos que nada de eso va a utilizarse para construir rutas, hospitales y escuelas”, sostuvo y remarcó que “el presidente está decidido a no usar ni un dólar para el bienestar del pueblo” y que "cada decisión que toma es un golpe más a los sectores vulnerables y a la clase media que sufre porque no llega a fin de mes”.

Ads

A partir de una inversión de $5.517 millones, las obras incluyeron la pavimentación de 18 cuadras, trabajos de hidráulica con construcción de sumideros para optimizar el escurrimiento del agua y la instalación de luminarias LED.

Puede interesarte

"La inauguración de estas obras mejoran la circulación y facilitan el acceso y la conectividad en nuestro Municipio. Le agradecemos al Gobierno bonaerense que incansablemente trabaja por nuestros vecinos y vecinas”, indicó Watson.

Ads

En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 200 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del partido. Al respecto, Mena expresó: “A pesar de este contexto tan adverso, cuando se trata de garantizar derechos y de acercar soluciones, la Provincia está presente. Vamos a seguir gestionando las escrituras de manera gratuita para las y los bonaerenses que tanto las esperan”.

Por su parte, Palazzo sostuvo: “Estas políticas se pueden realizar porque, a diferencia del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires hay un Estado presente que se preocupa por mejorar la vida de los bonaerenses. Es nuestro compromiso ampliar los derechos y reducir las desigualdades”.

Por último, Kicillof dijo que “a pesar de que las urnas sonaron fuerte en septiembre, Javier Milei no las escuchó”, al mismo tiempo que sostuvo que "en octubre tenemos una nueva oportunidad si acompañamos a la lista de Fuerza Patria, que está conformada por candidatos que defienden los intereses de la Provincia y están convencidos de que el camino para un futuro mejor es con la ampliación de derechos y la justicia social”.

Ads

Puede interesarte

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el director ejecutivo de Asistencia Técnico Legislativa, Pablo Barbuto; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva municipal, Macarena Kunkel; el presidente del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, Diego Lemme; y las dirigentas Fernanda Miño y Silvia Saravia.