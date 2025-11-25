El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy la inauguración formal del Jardín de Infantes N°919 en Necochea. La actividad se realizó junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Arturo Rojas; y la directora de la institución educativa, Eva Peralta.

El nuevo establecimiento escolar, que demandó una inversión de 394 millones de pesos, cuenta con una matrícula inicial de 35 alumnos y dispone de tres aulas con sanitarios, cocina, SUM, áreas administrativas y patio. “Hoy tengo el orgullo de decir que este es el edificio escolar Nº292 de nuestra gestión”, expresó Kicillof, quien subrayó la prioridad de su gobierno en mejorar la educación pública.

En paralelo, el mandatario provincial puso en funcionamiento la Comisaría Segunda de Quequén, financiada a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad. Allí se desplegarán 39 efectivos para brindar una respuesta más rápida a los vecinos de la zona.

La jornada incluyó también la recorrida por el Centro Integral Municipal (CIM) junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El espacio, destinado a la integración comunitaria, fue finalizado con recursos municipales tras haber quedado paralizado en 2023. Además, se firmaron convenios para fortalecer dos sedes del programa Envión, otorgar 200 nuevas becas de Unidades de Desarrollo Infantil y poner en valor el Sistema de Protección local.

En materia de salud, el gobernador entregó junto al ministro Nicolás Kreplak una ambulancia de alta complejidad destinada a la atención de pacientes críticos. “Vinimos a Necochea para traer una ambulancia e inaugurar obras en materia de educación y de seguridad, pilares fundamentales de un Gobierno provincial que piensa en la gente”, afirmó Kicillof.

El acto contó con la presencia de funcionarios provinciales y locales, entre ellos los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza, y de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio, además de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres.