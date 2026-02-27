La agenda oficial marca una visita al Hospital General Interzonal de Agudos Dr. Oscar Alende (HIGA), donde el mandatario provincial encabezará la inauguración de una nueva sala de tomografía adquirida con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica del nosocomio regional. Además, recorrerá las instalaciones junto a autoridades sanitarias provinciales y locales.

Al mediodía Kicillof habilitará la nueva Farmacia de la Policía Bonaerense, ampliando la oferta de servicios de salud en la ciudad.

En el Hotel Provincial, el gobernador mantendrá un encuentro con prestadores y referentes del sector hotelero y turístico de Mar del Plata. En ese marco, abordarán cuestiones vinculadas a la temporada turística y la proyección de la actividad para los próximos meses, haciendo hincapié en la necesidad de consolidar estrategias que potencien la oferta local y generen sinergias entre el Estado provincial y los distintos actores privados del rubro.

Por la tarde, Kicillof visitará Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, acompañado por el intendente Walter Wischnivetzky, el senador provincial Jorge Paredi y el delegado municipal Fabián Jacquet. Allí participará de una recorrida por la obra de ampliación de la Escuela Técnica N° 2 del distrito.

La jornada finaliza con el cierre de las Conferencias de Verano 2026 en el Mirador Beach Club, ciclo de actividades que tiene sedes en distintos puntos de la provincia y que busca promover el diálogo entre el gobierno provincial, autoridades locales y referentes de distintos sectores sociales y productivos.

