El gobernador Axel Kicillof anunció una modificación en el sistema de patentes que regirá en la Provincia de Buenos Aires a partir de 2026. El nuevo esquema reduce los tramos del impuesto automotor y establece alícuotas más bajas, con el objetivo de generar un alivio en la presión tributaria para la mayoría de los propietarios de vehículos.

Según la propuesta enviada a la Legislatura provincial, el sistema pasará de tener 15 a solo 5 tramos, con una alícuota mínima del 1 % y una máxima del 4,5 %. Actualmente, las tasas van del 3,64 % al 5 %, por lo que la reforma implica una reducción significativa, especialmente para los autos de menor valuación.

El Ejecutivo provincial estima que alrededor del 75 % de los vehículos registrados en el territorio bonaerense pagarán menos que en 2024, lo que representa más de un millón y medio de contribuyentes beneficiados. Los cálculos oficiales señalan que, en algunos casos, la baja podría superar el 40 %, dependiendo del modelo y la antigüedad del vehículo.

El nuevo esquema también busca corregir distorsiones generadas por el incremento sostenido en los valores de los autos y por la falta de actualización normativa durante el último año. De esta manera, el gobierno apunta a equilibrar la carga impositiva y evitar que recaiga de forma desproporcionada sobre los sectores medios.

Si bien la mayoría de los contribuyentes resultarán favorecidos, se estima que cerca de un 25 % podría mantener una carga similar o incluso algo mayor, en función de la valuación fiscal del rodado. La iniciativa se enmarca en una política más amplia de revisión de impuestos provinciales que también contempla ajustes y congelamientos en otros tributos para el año próximo.

