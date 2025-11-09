Kicillof impulsa una reducción del impuesto automotor en la Provincia de Buenos Aires desde 2026
El gobierno bonaerense presentó un nuevo esquema tributario que prevé una baja en las patentes para la mayoría de los vehículos. La medida forma parte del proyecto de Ley Impositiva 2026 y busca aliviar la carga fiscal de los contribuyentes.
El gobernador Axel Kicillof anunció una modificación en el sistema de patentes que regirá en la Provincia de Buenos Aires a partir de 2026. El nuevo esquema reduce los tramos del impuesto automotor y establece alícuotas más bajas, con el objetivo de generar un alivio en la presión tributaria para la mayoría de los propietarios de vehículos.
Según la propuesta enviada a la Legislatura provincial, el sistema pasará de tener 15 a solo 5 tramos, con una alícuota mínima del 1 % y una máxima del 4,5 %. Actualmente, las tasas van del 3,64 % al 5 %, por lo que la reforma implica una reducción significativa, especialmente para los autos de menor valuación.
El Ejecutivo provincial estima que alrededor del 75 % de los vehículos registrados en el territorio bonaerense pagarán menos que en 2024, lo que representa más de un millón y medio de contribuyentes beneficiados. Los cálculos oficiales señalan que, en algunos casos, la baja podría superar el 40 %, dependiendo del modelo y la antigüedad del vehículo.
El nuevo esquema también busca corregir distorsiones generadas por el incremento sostenido en los valores de los autos y por la falta de actualización normativa durante el último año. De esta manera, el gobierno apunta a equilibrar la carga impositiva y evitar que recaiga de forma desproporcionada sobre los sectores medios.
Si bien la mayoría de los contribuyentes resultarán favorecidos, se estima que cerca de un 25 % podría mantener una carga similar o incluso algo mayor, en función de la valuación fiscal del rodado. La iniciativa se enmarca en una política más amplia de revisión de impuestos provinciales que también contempla ajustes y congelamientos en otros tributos para el año próximo.
