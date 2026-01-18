Axel Kicillof logró ganar tiempo en un escenario complejo al cerrar acuerdos salariales con sectores del sindicalismo estatal y docente, una jugada que le permitió descomprimir el frente gremial, aunque sin garantizar una paz duradera. La tregua alcanzada aparece más como una pausa estratégica que como una solución definitiva, en un contexto económico ajustado y con sindicatos atentos a cada movimiento del Ejecutivo provincial.

Ads

Puede interesarte

La aceptación parcial de las paritarias dejó en evidencia que el respaldo sindical es frágil. Mientras algunos gremios acompañaron la propuesta para evitar un conflicto inmediato, otros sectores manifestaron su disconformidad y mantienen la negociación abierta. El mensaje es claro: la calma es momentánea y cualquier desliz puede reactivar la tensión en las calles.

En paralelo, Kicillof acelera decisiones políticas de peso dentro del peronismo bonaerense. El gobernador busca consolidar su liderazgo y ampliar su base de apoyo en medio de una interna que sigue lejos de resolverse. La necesidad de recomponer vínculos con sectores que quedaron relegados en los últimos años aparece como una prioridad para evitar fisuras mayores en su armado político.

Ads

Otro punto caliente es el debate por la continuidad de los intendentes y el control territorial del espacio. Allí, el mandatario juega fuerte para asegurarse lealtades clave y sostener poder en un tablero donde cada movimiento se mide en términos de futuro electoral. Entre acuerdos provisorios, tensiones latentes y decisiones de fondo, Kicillof avanza, sabiendo que el margen de error es cada vez más estrecho.

Fuente: DIB.

Ads