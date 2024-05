En medio de las dificultades del Gobierno de Javier Milei para lograr los consensos necesarios para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, este sábado hubo un acto en la provincia de Buenos Aires con clara connotación opositora. El momento no es casual, se llevó a cabo una semana antes de la fecha elegida para el llamado Pacto de Mayo, que por estas horas está caído como tal.

En este sentido, quien fue el principal orador del plenario de la militancia, que tuvo lugar en Florencio Varela, el mandatario bonaerense Axel Kicillof. El gobernador peronista es hoy el principal opositor a Milei y por eso también el destinatario de la mayor cantidad de críticas del Presidente. Incluso no estaba invitado al tan mentado pacto con los gobernadores.

“La Patria no se vende. Es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a los valores que expresan y la intolerancia del Presidente”, aseguró el mandatario al inicio de su discurso. Y agregó: “Venimos a decir que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires”

“Estamos para pensar y organizar la militancia en esta etapa”, aseguró el Gobernador ante más de 35 mil personas en Florencio Varela. Y añadió: “Reconocimos la legitimidad de Milei, que ganó las elecciones. Pero como bien dijo Cristina, está la legitimidad de origen y la de gestión”.

En la misma línea, Kicillof manifestó: “Respetamos esa legitimidad, pero con la misma fuerza decimos que en la provincia ganamos las PASO, las generales y el balotaje”. Y redobló la apuesta: “Desde acá, desde Varela, le decimos al Presidente que respete la legitimidad y el mandato de este gobierno provincial y cada uno de los intendentes y gobernadores”.

Asimismo, el mandatario advirtió: “Si continúan con las medidas contra el pueblo se profundizará el plan de lucha”. Y agregó: “Se decidió en este plenario continuar con la lucha hasta que se derrumbe la ley Bases. Nos vamos a manifestar el día de la votación”.

Sobre el Pacto de Mayo, Kicillof aseguró que “pretenden que firmemos la plataforma de Milei y no estamos de acuerdo con esas ideas. Nunca conversaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos”. Y sentenció: “Por qué no convocan el 4 de julio. No es pacto ni es de mayo”

La estrategia del gobernador bonaerense

“Se trata de reforzar el lugar que nosotros tenemos. Somos el Estado presente y Milei es todo lo contrario, es el abandono”, manifestaron a TN desde muy cerca de Kicillof. Y remarcaron: “Es ponernos frente a Milei”.

Desde las filas del gobernador bonaerense señalan que lo de este sábado es el corolario de una serie de hechos que comenzaron meses atrás. “Arrancamos en diciembre con reuniones multisectoriales, protagonizadas por sectores que la estaban pasando mal con el gobierno de Milei”, explicaron, al tiempo que hicieron hincapié en que “le pedían a Axel que se hagan esos encuentros. Lo de mañana es la conclusión de esto”.

“Es un plenario y no de campaña. Es oponerse a Milei”, remarcan casi como un mantra. El mensaje que buscan dar es otro, el foco está en la gestión. Al margen de ocupar cierto lugar de centralidad opositora, no hay espacio para pensar más allá de los conflictos diarios de la administración bonaerense. Además, en gran parte, el futuro político de Kicillof depende de sus logros -o fracasos- al frente de PBA.

La interna es del otro

“La interna es una pérdida de tiempo. Sabemos que hay compañeros disgustados, pero nunca va a salir de Axel algo de ese tipo”, apuntaron a este medio. “La necesidad de la gente nos pone en otro plano”, indicaron desde las filas del gobierno provincial “pese a entender las diferencias de los compañeros”.

“El principal desafío de Kicillof es administrar la provincia más grande y populosa del país, no hay tiempo para meterse en peleas y discusiones”, aseguraron. Y de algún modo, desde el sector en puja con el Gobernador, La Cámpora, intentan bajar el mismo mensaje.

“Yo los veo a todos al lado del Gobernador. Se han inventado historias, pero la realidad marca otro paso”, manifestó días atrás el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Y agregó: “Hay debates y discusiones sí, pero hay en todos lados. Es como si me dijeran que cada vez que discuto con Cristina estoy peleado”.

Un lugar y un rol de época

En paralelo a la confrontación con el Presidente y las pujas internas, Kicillof entabla vínculos con los gobernadores. Este viernes estuvo con su par santafesino, Maximiliano Pullaro, donde ambos ratificaron la voluntad de generar un espacio de trabajo, luego de que el bonaerense llevara patrulleros en comodato. Días antes había hecho lo propio en Chubut, donde envió ambulancias a Nacho Torres. El dato: ambos son gobernadores de Juntos por el Cambio y si bien abiertos al diálogo con Milei, no son considerados aliados.

“Es un espacio que Milei deja vacío. Es una oportunidad de mostrarnos distintos”, confiaron desde el entorno del mandatario a TN. “Estamos ayudando a los gobernadores en lo que necesitan”, afirmaron a la vez que aclararon: “Los damos en comodato, no es que nos sobra. Después nos la devuelven. Tenemos stock porque compramos, es parte de la gestión y tenemos ese margen”.

“El Estado presente contra el abandono de Milei. La coyuntura lo puso ahí. El abandono del Estado nacional nos empuja a eso”, remarcaron cerca de Kicillof. “Siempre que nos pidieron ayuda lo hicimos. Siempre que haya una cuestión de gestión y trabajo, con espíritu solidario vamos a estar”, aclararon.

Y otro guiño al kirchnerismo duro: “El discurso de Cristina de Quilmes fue en sintonía con lo que plantea Axel”. Y sentenciaron: “Dentro del espacio todo. Hay libertad para plantear cosas, pero no lo van a encontrar en la interna”.

Fuente: TN.