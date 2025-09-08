“Las urnas hoy le dijeron a Javier Milei que tiene que rectificar el rumbo: no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados y no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, afirmó el gobernador Axel Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

“Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, dijimos que en la provincia de Buenos Aires íbamos a actuar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo y estamos cumpliendo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Cuidar la salud, la educación, la obra pública y el empleo no era una decisión propia: era una obligación por el mandato que teníamos con nuestro pueblo”.

Asimismo, Kicillof subrayó: “Las urnas le dijeron al Presidente que los y las bonaerenses no están de acuerdo con un gobierno que se expresa en base al odio, y le exigieron que deje de atacar a la democracia, al federalismo y a la Constitución: respetar la división de poderes no es optativo, es una obligación”.

“El pueblo hoy le dio una orden al Gobierno nacional: no se puede gobernar para intereses extranjeros y para los que más tienen. Deben escuchar la expresión de los bonaerenses y gobernar para el pueblo”, sostuvo Kicillof.

“Ganamos esta elección sumando fuerzas y gobernando tanto la Provincia como los municipios únicamente en favor de los y las bonaerenses: ese es nuestro compromiso y el camino por el que vamos a seguir”, remarcó Kicillof y señaló: “Con esta elección, vengo a decirles que se confirmó que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”. “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y del peronismo para todos los argentinos”, concluyó.

