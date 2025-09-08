Kicillof: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires dio un discurso alentador luego de conocer los resultados electorales bonaerenses donde Fuerza Patria ganó por amplia diferencia.
“Las urnas hoy le dijeron a Javier Milei que tiene que rectificar el rumbo: no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados y no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, afirmó el gobernador Axel Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.
“Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, dijimos que en la provincia de Buenos Aires íbamos a actuar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo y estamos cumpliendo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Cuidar la salud, la educación, la obra pública y el empleo no era una decisión propia: era una obligación por el mandato que teníamos con nuestro pueblo”.
Asimismo, Kicillof subrayó: “Las urnas le dijeron al Presidente que los y las bonaerenses no están de acuerdo con un gobierno que se expresa en base al odio, y le exigieron que deje de atacar a la democracia, al federalismo y a la Constitución: respetar la división de poderes no es optativo, es una obligación”.
“El pueblo hoy le dio una orden al Gobierno nacional: no se puede gobernar para intereses extranjeros y para los que más tienen. Deben escuchar la expresión de los bonaerenses y gobernar para el pueblo”, sostuvo Kicillof.
“Ganamos esta elección sumando fuerzas y gobernando tanto la Provincia como los municipios únicamente en favor de los y las bonaerenses: ese es nuestro compromiso y el camino por el que vamos a seguir”, remarcó Kicillof y señaló: “Con esta elección, vengo a decirles que se confirmó que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”. “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y del peronismo para todos los argentinos”, concluyó.
