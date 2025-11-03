El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará este lunes el Presupuesto 2026 para su administración, acompañado por intendentes, ministros y legisladores.

El evento tendrá lugar a la 14.30 en el Salón Dorado de la casa de gobierno de La Plata, y está previsto que Kicillof explique los principales lineamientos del plan de recursos y gastos del próximo año, que incluirá un pedido de endeudamiento.

Serán los cálculos que hizo la administración de Kicillof para su séptimo año al frente de la provincia de Buenos Aires, en momentos en que se mantiene el enfrentamiento por los recursos con el gobierno nacional de Javier Milei.

Tras la presentación, el proyecto será enviado a la Legislatura bonaerense para que comience formalmente su discusión.

De acuerdo al gobierno provincial, la Nación tiene una deuda con el distrito de 12,9 billones de pesos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó el viernes pasado que Kicillof expondrá "la necesidad” que existe de “contar con estos instrumentos para para poder llevar adelante todas sus políticas en este contexto tan ruinoso que está viviendo en la Argentina”.

