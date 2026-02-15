La administración de Axel Kicillof atraviesa un frente inesperado: los gremios docentes bonaerenses, históricamente alineados con su gestión, rechazaron la última oferta salarial y amenazan con parar el inicio de clases.

El conflicto no es nuevo. En 2024 y 2025 los aumentos también quedaron por debajo de la inflación, pero no hubo huelgas. Esta vez, la propuesta —1% retroactivo y 2% para enero— fue considerada insuficiente tras un 2025 que cerró con subas acumuladas muy por debajo del IPC.

Incluso el sector que responde a Roberto Baradel, titular de SUTEBA, endureció su postura. Los gremios reclaman una recomposición de al menos 10% para recuperar lo perdido y algunos ya convocaron a paro para el 2 de marzo.

El trasfondo es político: tras la derrota legislativa y con su proyección nacional en duda, Kicillof pierde margen de maniobra. Sin recursos para mejorar la oferta y sin la contención automática de los sindicatos, el inicio del ciclo lectivo se convierte en un riesgo doble: salarial y electoral.

Fuente: TN

