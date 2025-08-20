En plena cuenta regresiva hacia las elecciones de septiembre y octubre, Axel Kicillof endureció su discurso contra Javier Milei y defendió la estrategia del peronismo en la provincia de Buenos Aires. “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad de ponerle un freno a Milei en una sola boleta”, afirmó en una entrevista con Infobae en Vivo.

Ads

El mandatario bonaerense denunció que las políticas del Gobierno nacional están deteriorando las condiciones de vida de la población: “La economía no repuntó nunca. Antes las familias llegaban con lo justo a fin de mes, hoy se quedan sin dinero el día 15”.

En ese sentido, cuestionó que Milei “no se encargue de la micro, que es el bolsillo de la gente”, y comparó el plan económico actual con el de Domingo Cavallo en los 90.

Ads

Puede interesarte

Además, Kicillof acusó a Nación de recortar fondos esenciales. “Nos interrumpió la obra pública, los remedios para pacientes con cáncer y el presupuesto de seguridad. Nosotros pusimos un fondo provincial para compensar”, detalló. Y resaltó que su gestión creó 9.000 plazas carcelarias, con la proyección de haber alcanzado 12.000 si no se hubieran cortado los recursos.

Sobre la estrategia electoral, el gobernador evitó profundizar en las tensiones internas, aunque reconoció que había propuesto a Jorge Taiana como candidato por “un perfil interesante”. Aclaró, sin embargo, que está “conforme con la lista” y pidió que las discusiones se den “puertas adentro”.

Ads

Puede interesarte

También habló de su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner, con quien dijo que viene manteniendo “mucho diálogo” en las últimas semanas. “No me molesta que me pregunten por ella”, respondió, esquivando las especulaciones sobre el rol de la expresidenta en la campaña.

Kicillof concluyó que el adversario a enfrentar no es Milei como figura, sino sus políticas. “El único enemigo que tenemos es su programa económico. Veo un Gobierno que empieza a hacer agua por todos lados”, advirtió, en un mensaje que marca la hoja de ruta del PJ bonaerense en la recta final hacia las urnas.

Fuente: Infobae