La Provincia abrió una nueva ronda de paritarias pero, a diferencia de instancias anteriores, evitó presentar una propuesta de aumento. La decisión forma parte de una estrategia política más amplia: presionar a la Legislatura para aprobar el Presupuesto, la Ley Impositiva y la autorización para endeudarse, herramientas que el Ejecutivo considera indispensables para sostener su funcionamiento en el tramo final del año.

El gobierno de Axel Kicillof retomó la negociación paritaria con los gremios estatales, pero lo hizo sin una oferta de aumento salarial. La postura, lejos de responder a un desacuerdo técnico, forma parte de un nuevo endurecimiento del Ejecutivo bonaerense, que vinculó cualquier mejora en los sueldos a la aprobación de tres leyes clave: Presupuesto, Fiscal Impositiva y endeudamiento.

Los números muestran que los estatales bonaerenses lograron mantener el poder adquisitivo en comparación con los empleados nacionales, acumulando un aumento del 25,9% frente a una inflación del 24,8% en los primeros 10 meses del año. Sin embargo, Kicillof sostiene que sin financiamiento garantizado no podrá sostener la política de empatar con el IPC, criterio que guió las paritarias durante toda su gestión.

Desde Economía advierten que el tesoro está al límite, mientras el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclama una reunión con Interior para discutir el envío de fondos nacionales. Kicillof asegura que la Nación mantiene una deuda superior a los 12 billones de pesos con la Provincia.

A este escenario se suma la tensión con intendentes que aún no tienen confirmados los fondos extrapresupuestarios previstos en el proyecto de ley. Y en la Legislatura, aunque el Presupuesto y la Impositiva obtuvieron dictamen, la oposición volvió a bloquear el endeudamiento por USD 3.035 millones.

